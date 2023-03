NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vonovia nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns sähen zwar eher schwach aus, und zudem habe das Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch die Dividendenkürzung falle nicht so deutlich aus wie bei der Konkurrenz und solle laut Aussage der Konzernführung auch eine Ausnahme bleiben./gl/jha/;