NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Nachrichtenfluss, der in diesem Jahr bislang von Immobilienwerten kam, sei positiv gewesen, schrieben Analyst Julian Livingston-Booth und seine Kollegen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie rechnen damit, dass die Gewinnkennziffern, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden, im Schnitt 2 Prozent über den Markterwartungen liegen werden, beim Nettoinventarwert jedoch leicht darunter. Die Ausblicke dürften das Mietwachstum stützen./tih/jha/;