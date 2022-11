NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen böten keine wirklichen Neuigkeiten, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Entwicklung des Immobilienkonzerns sei solide. Der Ausblick für 2023 liege zwar etwas unter seiner Schätzung, aber im Kontext des Aktienkurses, sei das nicht wesentlich./ag/ck;