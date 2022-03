NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vonovia nach Jahreszahlen des Immobilienkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der übertrieben starke Kursrückgang der Aktie und die veränderte Risikolage hätten zu einer attraktiven Bewertung geführt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus beim übernommenen Konkurrenten Deutsche Wohnen dürfte sich zunehmend von den anfänglichen finanziellen Belastungen hin zum künftigen operativen Nutzen verschieben./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 11:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 11:08 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.