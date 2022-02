FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia mit Blick auf eine Übertragung von Adler-Aktien an Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 61 Euro belassen. Sollte es im weiteren Jahresverlauf zu einer Übernahme der Adler Group kommen, wäre dies nachträglich betrachtet ein gu?nstiger Einstieg gewesen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfu?r sei aber, dass die aktuellen Sonderpru?fungen bei der Adler Group keine signifikanten Bilanzunregelmäßigkeiten zutage fördern. "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir hierzu keine profunde Stellung beziehen, sodass das Ergebnis der Pru?fung abzuwarten ist", hieß es weiter./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 15:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 15:57 / MEZ



