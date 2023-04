FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vonovia auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Verkauf der Minderheitsbeteiligung am Südewo-Portfolio für eine Milliarde Euro erfolge zu einem lediglich fünfprozentigen Abschlag auf den Buchwert und sei daher eine sehr positiv Nachricht für den Immobilienkonzern, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx;