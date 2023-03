FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei der Immobiliengruppe komme es vor dem Geschäftsbericht am Freitag kommender Woche zu einem Kräftemessen zwischen den Aktien- und den Anleihenhaltern, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rendite auf Verfall der 2032 auslaufenden Anleihe sei zuletzt auf 5,5 Prozent gestiegen von 4,2 Prozent Anfang Februar. Anleiheinvestoren hofften wohl, dass Vonovia die Dividendenzahlung aussetzen werden./bek/mis;