HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat das Kursziel für Vonovia anlässlich der Erlangung der Aktienmehrheit an Deutsche Wohnen von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nunmehr könne das Immobilienunternehmen sein langjähriges Ziel einer Fusion mit Deutsche Wohnen in den nächsten Quartalen abschließen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Wachstumsappetit von Vorstandschef Rolf Buch sei hiermit aber nicht gestillt, was auch das aktuelle Engagement der Vonovia an der in raues Fahrwasser geratenen Adler Group zeige./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 15:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 15:12 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.