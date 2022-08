HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia von 69 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der anstehenden Vorlage der Halbjahreszahlen dürfte der Immobilienkonzern den Fokus auf das bestehende Portfolio sowie den weitgehenden Verzicht auf Zukäufe bestätigen, was er begrüße, schrieb Analyst Kai Klose in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zu Berichten über mögliche milliardenschwere Portfolio-Verkäufe in Deutschland und Schweden merkte er an, Vonovia sollte hier sehr selektiv vorgehen, da Mieten gut planbare Einnahmen seien. Seine Ergebnisschätzungen revidierte Klose angesichts künftig steigender Personal- und Refinanzierungskosten etwas nach oben. Der 35-prozentigen Aktienkursrückgang seit Jahresbeginn sei angesichts fundamental weiter guter Bedingungen übertrieben./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 05:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.