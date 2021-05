NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Vonovia angesichts der geplanten Fusion mit Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Durch diesen Deal erhofften sich beide Seiten nachlassenden politischen Gegenwind in Berlin, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stehe aber in Frage, ob dies vor der Bundestagswahl ausreiche. Bei Vonovia gingen die Pläne mit einer anfänglichen Verwässerung des Nettosubstanzwertes je Aktie einher./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 14:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 19:00 / ET



