NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Vonovia mit Blick auf die angestrebte Übernahme von Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Ein solcher Schritt wäre strategisch sinnvoll für den Immobilienkonzern, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht sehr gute Chancen, dass der insgesamt dritte Versuch von Vonovia, den Konkurrenten zu schlucken, glücken wird. Der anfängliche Verwässerungseffekt für Vonovia sei allerdings hoch./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 18:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 18:33 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.