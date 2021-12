FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Volvo Cars in einem Ausblick auf 2022 mit "Buy" und einem Kursziel von 90 schwedische Kronen in die Bewertung aufgenommen. Die schwedische Premium-Automarke sei der Inbegriff von Qualität und Sicherheit, schrieb Analyst Michael Raab rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einem erfolgreichen Turnaround unter dem chinesischen Autobauer Geely strebe Volvo Cars nun an, die Wende hin zum E-Autobauer am schnellsten hinzubekommen und bis 2030 nur noch batteriebetriebene Fahrzeuge zu verkaufen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



