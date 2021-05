ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B auf "Sell" mit einem Kursziel von 188 schwedischen Kronen belassen. Die Aktienkurse von Lkw-Herstellern und -Zulieferern hätten sich in den vergangenen Wochen seitwärts bewegt, da die Anleger die Dynamik des Sektors anscheinend nur schwer einschätzen könnten, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzuge er Turnaround-Titel, die sich - unabhängig vom kurzfristigen Lkw-Momentum - positiv entwickeln können./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 14:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2021 / 14:51 / GMT





