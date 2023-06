NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktie von Volvo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 schwedischen Kronen belassen. Nach dem guten Jahresauftakt dürften die anstehenden Zahlen des Nutzfahrzeugherstellers trotz des verschlechterten Konjunkturumfelds ein weiteres starkes Quartal belegen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebit) liege gut fünf Prozent über der Konsensprognose./gl/tih;