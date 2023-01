NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 schwedischen Kronen belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Lkw-Bauer in einer ersten Reaktion am Donnerstag ein solides Schlussquartal 2022. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im Industriegeschäft decke sich mit seiner Erwartung, liege aber um 15 Prozent über der Konsensschätzung. Der Experte hob zudem die Dividende positiv hervor./bek/mis;