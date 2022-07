NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Volvo von 204 auf 205 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Jacks zog in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schlüsse aus einer aktuellen Analyse von Marktdaten im Nutzfahrzeugbereich. Sein Fazit: Der Markt nähere sich einem Wendepunkt. Es sei aber dennoch zu früh, um komplett optimistisch zu werden. Sein "Top Pick" bleibt unterdessen Daimler Truck./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 00:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT





