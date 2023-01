FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo B vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Bauer dürfte ordentlich abgeschnitten haben, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar könnten Probleme in der Lieferkette für Gegenwind gesorgt haben, doch sollten die Schweden insgesamt von besseren Preisen, einem guten Servicegeschäft und günstigen Wechselkursen profitiert haben./la/tih;