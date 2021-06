FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Volvo B trotz des wiederaufgenommenen Streiks in North Carolina auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 schwedische Kronen belassen. Analyst Mats Liss verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass Mitglieder der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) auch das zweite Einigungsangebot des Lkw-Herstellers nicht angenommen hätten./tav/he



