NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo B von 210 auf 250 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Himanshu Agarwal betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die starke Kostenkontrolle im schwierigen Jahr 2020. Für den Lkw-Zyklus ist der Experte insgesamt recht optimistisch. Er erhöhte seine Schätzungen für Volvo./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.