NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach frischer Prognose auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ausblick sei überraschend stark und die Dividende großzügig, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwartet nun steigende Konsensschätzungen./niw/he;