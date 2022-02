NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Vereinbarungen zwischen der VW-Dachgesellschaft Porsche SE sowie dem VW-Konzern für den Börsengang der Porsche AG belegten einen "clever strukturierten Deal", schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die direkte Beteiligung am Sportwagenbauer sei schon fast eine Erfolgsgarantie. Allerdings müssten die Aufsichtsräte von Volkswagen und Porsche SE noch zustimmen, und die Vereinbarungen dürften nichts am Bewertungsabschlag der VW-Titel ändern./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 01:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 01:44 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.