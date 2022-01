NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die jüngsten Äußerungen des Autobauers zum abgelaufenen Jahr untermauerten die Konsensprognosen weitgehend, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Diese hätten ein klein wenig Luft nach oben. Für 2022 gebe es noch keine Unternehmensprognosen, doch blicke der Konzern vorsichtig auf die Absatzerholung./mis





Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2022 / 07:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2022 / 07:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.