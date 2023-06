NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Beim Kapitalmarkttag des Autobauers vergangene Woche habe die Abwesenheit der Markenchefs überrascht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür hätten Konzernchef Oliver Blume und Finanzchef Arno Antlitz in einer langen und sehr präzisen Präsentation alle strategisch wichtigen Themen angesprochen. Mit der Ablösung von Audi-Chef Markus Duesmann durch Gernot Döllner übernehme ein Manager mit einem reichen Erfahrungsschatz von seinen bisherigen Stationen bei Volkswagen diesen Posten. Audi halte sich mit Blick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung immer noch gut, brauche aber mit Blick auf die Produktpalette etwas frischen Wind./gl/he;