NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi erhofft sich vom ersten Kapitalmarkttag mit dem neuen Chef Oliver Blume vor allem weitere Details zu den Massenmarken VW, Skoda, Seat, Jetta und Cupra. Die Veranstaltung dürfte die strategische Richtung für die kommenden drei Jahre vorgeben, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./ag/edh;