NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das vom Autobauer vor einem Kapitalmarkttag angekündigte Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramm für die Kernmarke VW Pkw, mit dem die langfristige Geschäftsentwicklung und Profitabilität verbessert werden sollten./gl/men;