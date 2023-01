NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. 2023 dürfte für die europäische Autoindustrie gewinnseitig ein starkes Jahr werden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Er beruft sich dabei auf eine Beruhigung der Rohmaterial-Preise, stabilere Lieferketten und globale Produktionspläne. Autohersteller dürften ihre Preismacht erhalten und dazu das Produktionsvolumen senken./tih/edh;