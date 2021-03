NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 215 auf 266 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe in seiner letzten Studie schon darauf hingewiesen, dass die Anleger im vergangenen Jahr zu pessimistischfür den Autobauer gewesen seien, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaube wegen der Elektromodelle, einer stabileren Managementstruktur und des Cashflow-Ziels 2021 an eine weiter anziehende Bewertung./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.