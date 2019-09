NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) mit "Overweight" und einem Kursziel von 176 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Produktzyklus gewinne an Dynamik, titelte Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allmählich lasse der Autobauer auch das Diesel-Thema hinter sich. Der Börsengang der Lastwagensparte sei nur eine von vielen strategischen Entscheidungen zur Wertsteigerung./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 21:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.