NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor dem Quartalsbericht an bessere Absatzvolumina und eine günstigere Preis-Modell-Relation an./ag/bek;