NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Die für 2023 in Aussicht gestellte operative Profitabilität (Ebit) des Autobauers liege über der Markterwartung, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Prognose der freien Barmittel./bek/he;