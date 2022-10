NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Vorzüge von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 281 Euro belassen. Anlässlich des reduzierten Jahresausblicks in puncto Auslieferungen und der ansonsten beibehaltenen Ziele für Umsatzwachstum und Profitabilität sein nun starke Preisanstiege erforderlich, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil dürften sich die Anleger nach Engagements bei der Sportwagentochter Porsche AG wieder mehr den VW-Aktien selber zuwenden, wenn sich die gesamtwirtschaftlichen Trends verbesserten./la/he;