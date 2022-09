NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) mit Blick auf den Ausgabepreis der Porsche AG mit einem Kursziel von 316 Euro auf "Outperform" belassen. Der Preis von 82,50 Euro je Vorzugsaktie der Sportwagentochter entspreche einem Börsenwert von 75 Milliarden Euro, was 88 Prozent der Marktkapitalisierung von VW abdecke, rechnete Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor. Der Preis liege am oberen Ende der vorher angekündigten Spanne. Narayan sieht darin aber einen Bewertungsabschlag für die Aktionärsstruktur sowie die Doppelrolle von Oliver Blume als Chef beider Unternehmen. Insgesamt rechnet Narayan angesichts des starken Anlegerinteresses auch mit einer positiven Reaktion der VW-Aktien./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 18:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / 18:46 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.