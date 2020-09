NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einem Medienbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Bericht, wonach die Volkswagen-Lkw-Tochter Traton die Übernahmegespräche mit Navistar wieder aufnehmen wolle, sei glaubwürdig und überrasche ihn nicht großartig, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Vollübernahme von Navistar wäre positiv für VW./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2020 / 07:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2020 / 07:37 / ET



