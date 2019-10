NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Max Warburton wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das kolportierte Unternehmensziel eines Börsenwerts von 200 Milliarden Euro kritisch. Die Wolfsburger seien nicht gerade dafür bekannt, die Kapitalmärkte zu umgarnen. Aus Sicht von Investoren und Analysten scheine sich der Autobauer oft auf einem anderen Planeten zu bewegen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 14:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



