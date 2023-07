NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen vor Quartalszahlen von 151 auf 147 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst George Galliers prognostizierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für den Automobilhersteller einen operativen Konzerngewinn von 5,9 Milliarden Euro und eine operative Marge von 7,3 Prozent./bek/he;