ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Wegen Einmaleffekten habe das berichtete Ergebnis die Erwartungen verfehlt, auf bereinigter Basis aber mehr oder weniger erfüllt, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Anpassungen am Konsens dürften auch mehrheitlich die Einmaleffekte widerspiegeln./tih/edh;