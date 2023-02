NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen (VW) nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Autobauer habe mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr die Erwartungen einigermaßen erfüllt, beim Nettozufluss an freien Barmitteln im Schlussquartal aber selbst die vorsichtige Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Daniel Roeska am Dienstagabend in einer ersten Reaktion./gl/edh;