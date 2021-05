NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Analyst Arndt Ellinghorst sieht mit Blick auf den Bericht zum ersten Quartal trotz solider Entwicklung "einige Haare in der Suppe". Das China-Geschäft der Wolfsburger sei schwach, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, und die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung seien immens hoch. Der erhöhte Ausblick liege zudem noch unter seiner Prognose, die er nicht verändern will. Die Bewertung der Volkswagen-Papiere liege bei seinem Kursziel deutlich über jenen von BMW und Daimler./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 07:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.