FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen mit einem fairen Wert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht moderat an. Er bleibt mittelfristig optimistisch, was Größenvorteile in der E-Mobilität und die Performance-Programme des Konzerns anbelangt./ag/gl;