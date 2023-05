FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktie von Volkswagen von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet adjustierte seine operativen Annahmen nach dem Bericht des Autobauers für das erste Quartal leicht, sowohl seine als auch die Markterwartungen lägen eher am unteren Ende der Prognosebandbreiten. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Thema E-Mobilität sollte der Volkswagen-Konzern mittelfristig über Skaleneffekte von seiner Größe profitieren. Derzeit gerate die Umsetzung der E-Strategie von VW jedoch wegen Verzögerungen bei der Softwareentwicklung ins Stocken./ajx/gl;