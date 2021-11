HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autokonzern fahre dank des Strategiewechsels infolge des Diesel-Skandals bei der Elektromobilität weit vorne mit und könne dabei die Vorteile seiner Modulstrategie voll ausnutzen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Chip-Mangel sollte in den kommenden Monaten schrittweise abnehmen, so dass die 2021 nicht produzierten Autoss die Nachfrage und die Ergebnisgrößen im kommenden Jahr antreiben dürften. Wegen des in den vergangenen Monaten stark gesunkenen Aktienkurses betrachtet die VW-Aktie als eine der interessantesten unter den Autowerten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 09:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2021 / 09:56 / MEZ



