HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Volkswagen nach Zahlen für 2020 von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 185 auf 220 Euro angehoben. Die starken Ergebnisse würden vor allem von den Konzerntöchtern Porsche und Audi getragen sowie vom Geschäft mit Finanzdienstleistungen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Thema Elektromobilität treibe das Management derweil dynamisch voran./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 10:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.