NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach weiteren Details zur Geschäftsentwicklung auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der wichtigste positive Aspekt sei die höher als erwartete Nettoliquidität, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die stabile Dividende sei erfreulich. Die Aussagen zum Ausblick machten aber einen eher enttäuschenden Eindruck./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 09:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 09:01 / ET



