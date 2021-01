NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach leicht verfehlten CO2-Zielen der EU für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Die Nachricht darüber, dass die Ziele nicht erreicht würden, sei vom Autobauer vorab bereits kommuniziert und daher weitgehend erwartet worden, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet auch wegen der bereits deshalb gebildeten Rückstellungen nicht mit negativen Einflüssen auf künftige Ergebnisse./ck/la



