NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen mit Blick auf eine Planungsrunde für Investitionen von 179 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartungen der Investoren an dieses Ereignis seien diesmal wohl verhalten, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne ebenfalls nicht mit vielen Details. Derweil seien die Aktien attraktiv bewertet und der Experte erhöhte die Schätzungen für 2020 bis 2022 leicht./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 14:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



