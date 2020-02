NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) vor erwarteten Eckdaten zum Jahr 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Anleger dürften ihren Fokus auf den Cashflow des Autobauers legen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt werde erwartet, dass hier die Zielsetzungen bereinigt um die Dieselaffäre und Zukäufe erreicht oder sogar übertroffen würden. Sollte dies so kommen, rechnet er vor dem Hintergrund einer negativen Überraschung im Vorjahr mit einer positiven Kursreaktion./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.