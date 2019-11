ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach angepassten Zielen für 2020 und Aussagen zum Fünfjahresplan auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Zwar rechne der Autobauer 2020 mit weniger Umsatzwachstum, auf der Margen- und Cashflowseite seien die Ziele für das kommende Jahr aber bestätigt worden, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Gerade der Cashflow werde am Markt nicht ausreichend wertgeschätzt. Dies sei gemeinsam mit der aggressiven Strategie bei E-Antrieben auch der Hauptgrund dafür, dass er Volkswagen als "Top Pick" in der Autobranche ansieht./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 12:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.