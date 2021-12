NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Voestalpine von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Luke Nelson bleibt in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2022 optimistisch für die Stahlbranche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe günstig. Seine Favoriten heißen ArcelorMittal, SSAB und Voestalpine im Karbonstahlbereich, und Acerinox sowie Outokumpu bei Edelstahl./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.