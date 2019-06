NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Voestalpine nach Zahlen von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate für das vierte Geschäftsquartal seien isoliert betrachtet zufriedenstellend gewesen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Brennpunkt bei dem Stahlkonzern stünden aber der Ausblick, der verglichen mit dem Konsens enttäuschend sei, und die Nachhaltigkeit der Dividende. Er kürzte seine Schätzungen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 19:22 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.