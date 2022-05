LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone vor dem Amtsantritt des neuen Deutschland-Chefs Philippe Rogge auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Rogge werde der Chef der bedeutendsten Geschäftseinheit und der größten Ertragsperle, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zentrale Frage sei, ob und wann die Investitionen erhöht würden. Telefonica Deutschland hole in puncto Netzqualität auf, und so müsse Vodafone sein Netz aufwerten, um den Vorsprung zu erhalten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 04:10 / GMT





